هل ستستمر مكاسب أسهم وول ستريت حتى نهاية عام 2024؟

يقول أحد الاقتصاديين إن مكاسب الأسهم الأخيرة في وول ستريت ستستمر حتى نهاية العام وستنجو من تصحيح السوق في منتصف العام، إذا نفذت البنوك المركزية تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت متأخر عما يحسبه المستثمرون حاليًا.

ستبقى المكاسب متماشية مع الارتفاعات الأخيرة على الرغم من التقلبات الموسمية، حيث من المحتمل أن تقوم الأسواق بإعادة التسعير للتأقلم مع مسار مختلف لخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية، حسبما قال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية الألمانية "أليانز" في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية Business".

وقال سوبران إن المستثمرين "يتوقعون حاليا تحولا كبيرا ويتوقعون تحولا مبكرا للغاية"، على الرغم من الدلائل التي تشير الآن إلى تحول في أسعار الفائدة في منتصف العام من البنوك المركزية والذي قد يأتي أقل مما كان يعتقد سابقا.

"وهذا يعني تقلبات كبيرة في المستقبل، عندما يقوم الناس بإعادة التقييم، لكنني أعتقد أيضًا أن ما رأيناه من مكاسب في الجزء الأخير من عام 2023، وأوائل عام 2024، ستكون موجودة بحلول نهاية عام 2024".

شهد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعات منذ أواخر أكتوبر وأغلق يوم الجمعة فوق 5000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

أعلنت الشركات عن موسم أرباح قوي في الأسابيع الأخيرة، حيث لم تشهد الأسواق سوى هزة طفيفة في المعنويات، حيث تراجع بعض محافظي البنوك المركزية عن توقعات خفض أسعار الفائدة.