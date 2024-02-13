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وول ستريت تهبط بفعل بيانات تضخم مرتفعة تؤجج المخاوف حيال أسعار الفائدة

قراءة التضخم أدت لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

دبي - العربية.نت
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، بعد أن رفعت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأميركية وبددت توقعات السوق بخفض قريب لأسعار الفائدة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 98.21 نقطة بما يعادل 0.25% إلى 38699.17 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 53.90 نقطة أو 1.07% إلى 4967.94 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 343.67 نقطة أو 2.16% إلى 15598.88 نقطة، وفق "رويترز".

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وتعرضت توقعات الأسواق بقرب بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخفيض أسعار الفائدة لضربة اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت قراءات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات.

فقد أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، وهو ما يزيد عن ارتفاع 0.2% توقعه اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.1%، مقابل زيادة 2.9%، كانت في التوقعات.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4%، على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع ارتفاع كان متوقعا عند 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 3.9% مقابل زيادة 3.7 % في التوقعات.

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