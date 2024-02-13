"التطويرية الغذائية":"يقين كابيتال" مستشار مالي لإدارة اكتتاب زيادة رأس المال

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن قيامها بتعيين شركة يقين المالية "يقين كابيتال" كمستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها عينت المستشار المالي بتاريخ اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، وإنها سوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية قد تطرأ.

كانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية قد أعلنت على "تداول السعودية" يوم الأربعاء 3 يناير الماضي عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وأن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 90 مليون ريال.