الأسواق العالمية
MSCI تحذف عشرات الشركات الصينية من مؤشراتها العالمية
حذف 66 شركة من مؤشر MSCI China اعتباراً من إغلاق يوم 29 فبراير
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قرر مؤشر "إم إس سي أي" حذف عشرات الشركات الصينية من مؤشراتها العالمية، بعد أن شهدت العديد من الأسهم تراجعات مع محو السوق من قيمتها تريليونات الدولارات.
ومن المقرر حذف 66 شركة من مؤشر "MSCI China" وستنطبق التغييرات، التي أصبحت سارية اعتبارًا من إغلاق يوم 29 فبراير، أيضًا على مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول.
وتشمل الأسهم التي سيتم حذفها شركات التطوير العقاري Gemdale وGreentown China Holdings.
وتأتي عمليات الإزالة في الوقت الذي يتراجع فيه وزن الصين في المحافظ الاستثمارية العالمية وسط مخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر وضعف الاستهلاك.
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