البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع بدعم شراء في أسهم استراتيجية

ارتفعت البورصة الأردنية، اليوم الأربعاء، بدعم شراء في أسهم استراتيجية مثل مناجم الفوسفات في حركة تصحيحية عقب ثلاث جلسات من التراجع.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.14% إلى 2471.42 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.2 مليون دينار (5.9 مليون دولار) مقارنة مع 4.7 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.6% إلى 5.06 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.51% إلى 2.02 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.43% إلى 11.55 دينار.

وتراجع سهم البنك العربي 0.44% إلى 4.51 دينار.

وأظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأربعاء، أن صافي ربحها انخفض في العام الماضي 38% إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار) مقارنة مع 735 مليون في العام السابق.

وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات 30% في عام 2023 إلى 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.74 مليار في العام السابق.