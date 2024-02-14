البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع بدعم شراء في أسهم استراتيجية
عقب 3 جلسات من التراجع
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ارتفعت البورصة الأردنية، اليوم الأربعاء، بدعم شراء في أسهم استراتيجية مثل مناجم الفوسفات في حركة تصحيحية عقب ثلاث جلسات من التراجع.
وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.14% إلى 2471.42 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.2 مليون دينار (5.9 مليون دولار) مقارنة مع 4.7 مليون في الجلسة السابقة.
وارتفع سهم مصفاة البترول 0.6% إلى 5.06 دينار وسهم الكهرباء الأردنية 1.51% إلى 2.02 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.43% إلى 11.55 دينار.
وتراجع سهم البنك العربي 0.44% إلى 4.51 دينار.
وأظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الأربعاء، أن صافي ربحها انخفض في العام الماضي 38% إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار) مقارنة مع 735 مليون في العام السابق.
وبحسب بيانات الشركة التي نشرت على موقع البورصة فقد تراجعت الإيرادات 30% في عام 2023 إلى 1.22 مليار دينار مقارنة مع 1.74 مليار في العام السابق.