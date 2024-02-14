نيكاي الياباني ينزلق من أعلى مستوى في 34 عاما بعد عمليات بيع في وول ستريت

تراجع المؤشر نيكاي الياباني عن أعلى مستوى في 34 عاما اليوم الأربعاء متأثرا بانخفاض حاد لمؤشرات وول ستريت في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يدفع ضعف الين وتزايد إقبال المستثمرين المؤشر القياسي نحو مستويات مرتفعة جديدة قريبا.

وكان المؤشر نيكاي ارتفع إلى 38010.69 نقطة في الجلسة السابقة، ليبقى غير بعيد عن أعلى مستوى قياسي خلال يوم تداول عند 38957.44 نقطة المسجل في ديسمبر/كانون الأول 1989، وأغلق عند أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 1990. وصعد نيكاي 12.7% حتى الآن هذا العام.

وهبط نيكاي اليوم الأربعاء 0.6% ليغلق عند 37703.32 نقطة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.05% إلى 2584.59 نقطة.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل بعد أن أدت قراءة أعلى من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين إلى تراجع توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع.

ومن شأن ضعف الين أن يصب في صالح المؤشر نيكاي. وهبط الين في ختام تعاملات أمس إلى 150 ينا للدولار للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.36% ليصبح أكبر عائق للمؤشر نيكاي، بعد أن هوى سهم شركة تصميم الرقائق البريطانية آرم هولدينجز 14%.

وخسر سهم وكالة ريكروت هولدينجز للتوظيف 3.98% وسهم شركة دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.33%.

وفقدت طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق مكاسب حققتها في بداية الجلسة لتغلق على انخفاض 0.56%.

أما سهم أدفانتست لتصنيع أدوات اختبار الرقائق فارتفع 2.68%، وكذلك ارتفع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.22%.