وول ستريت تصعد مع إعادة النظر في توقعات خفض أسعار الفائدة

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 38372.67 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بواقع 23.27 نقطة أو 0.47% إلى 4976.44 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة أو 0.81% إلى 15781.71 نقطة.