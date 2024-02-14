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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تصعد مع إعادة النظر في توقعات خفض أسعار الفائدة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.47%

دبي - العربية.نت
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة في أعقاب تقرير مقلق عن معدل التضخم أثار تساؤلات إزاء موعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 99.92 نقطة بما يعادل 0.26% إلى 38372.67 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بواقع 23.27 نقطة أو 0.47% إلى 4976.44 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 126.11 نقطة أو 0.81% إلى 15781.71 نقطة.

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