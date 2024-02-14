إدراج وبدء تداول "عبر الخليج للتسويق" في سوق "نمو" يوم 18 فبراير الجاري
برمز تداول 9593 وبالرمز الدولي SA161054LSH3
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قالت "تداول السعودية" إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأحد 18 فبراير 2024، برمز تداول 9593 وبالرمز الدولي SA161054LSH3 .
وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أنه ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال"بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة وحددت سعر الطرح عند 51 ريالا للسهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 4 فبراير الجاري إن نسبة التغطية للطرح بلغت 108.92% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي استمرت بين يومي 10و29 من يناير الماضي.
-
تراجع أرباح "أسمنت المدينة" 28.7% إلى 82 مليون ريال العام الماضيقررت توزيع 4% أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023 شركات
-
"الفخارية" توقع اتفاقيتين مع شركات قطريةحصة "الفخارية" ستكون 55% في الاستثمار المشترك شركات
-
"البحري": تمديد مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة عجلان وإخوانه القابضةبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن شركات