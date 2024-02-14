إدراج وبدء تداول "عبر الخليج للتسويق" في سوق "نمو" يوم 18 فبراير الجاري

قالت "تداول السعودية" إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأحد 18 فبراير 2024، برمز تداول 9593 وبالرمز الدولي SA161054LSH3 .

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أنه ستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال"بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة عبر الخليج للتسويق في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 600 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة وحددت سعر الطرح عند 51 ريالا للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم 4 فبراير الجاري إن نسبة التغطية للطرح بلغت 108.92% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح التي استمرت بين يومي 10و29 من يناير الماضي.