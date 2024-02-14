مجلس إدارة "إعمار" الإماراتية يوصي بتوزيع 50 فلسا أرباحا نقدية للسهم عن 2023

أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارتها وافق على اقتراح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 4.419 مليار درهم بواقع 50 فلسا للسهم.

وأضافت الشركة في بيان لـ" سوق دبي المالي" أن المجلس رفع الاقتراح إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليه.

قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بـ 220% إلى 3.35 مليار درهم في الربع الرابع من 2023.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت الأرباح بنسبة 70% إلى 11.6 مليار درهم،وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 9.2 مليار درهم.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات بـ 7% إلى 26.75 مليار درهم،كما سجلت "إعمار" قفزة في إيرادات التمويل بأكثر من 600% إلى 564 مليون درهم.