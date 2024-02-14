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سوق السعودية

"الأهلي المالية" تبقي على توصية بزيادة الوزن النسبى لـ"صافولا" في المحافظ الاستثمارية

حددت السعر المستهدف للسهم عند 63.2 ريال

دبي - العربية.نت
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قالت شركة الأهلي المالية "SNB CAPITAL"إن توزيع حصة شركة "صافولا "في شركة "المراعي" هو تعظيم للقيمة الاستثمارية لمساهمي صافولا.

وأبقت "الأهلي المالية "على النظرة الإيجابية لسهم صافولا مع الإبقاء على التوصية بزيادة وزن السهم بالمحافظ الاستثمارية، وحددت السعر المستهدف لسهم صافولا عند 63.2 ريال.

وسيتم توزيع أسهم صافولا في المراعي سيتم على 4 مراحل، المرحلة الأولى زيادة رأس المال بـ 6 مليارات ريال.

ارتفاع أرباح "صافولا" الفصلية 140% إلى 227 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "صافولا" الفصلية 140% إلى 227 مليون ريال

وتوقعت تسجيل صافولا لأرباح بـ 12 مليار ريال نتيجة إعادة تقييم حصة المراعي في دفاترها.

يتبع ذلك تخفيض رأس المال بـ 20.2 مليار ريال وتوزيع الحصة في المراعي.

وأشارت إلى أن شركة Panda للتجزئة ستكون هي المحرك الرئيسي لقيمة صافولا، لأن التنفيذ الناجح لبرنامج إحياء تجربة العملاء في Panda يعد أمرا إيجابيا رئيسيا للشركة.

كما تشير توقعات بزيادة مساهمة أرباح Panda في صافولا من 6% في 2023 إلى 28% في 2026.

ومن المتوقع أن تبلغ أرباح صافولا 455 مليون ريال في العام المقبل ومليار ريال في 2026

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