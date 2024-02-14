"بيتكوين" تتجاوز حاجز 51 ألف دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2021

أظهرت بيانات "كوينديسك"، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر الـ "بيتكوين" خلال جلسة التداول بنسبة 2.29% ليصل إلى 51205 دولار عند الساعة 12:12 بتوقيت موسكو. وتباطأ نمو سعر العملة المشفرة إلى 51040 دولار (+1.95%).

يذكر أن آخر مرة ارتفعت فيها قيمة البيتكوين فوق 51 ألف دولار كانت في 3 ديسمبر 2021.

وتجاوز إجمالي الأموال المستثمرة في عملة بيتكوين مستويات تريليون دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، حيث استمرت التدفقات الواردة إلى الصناديق المتداولة في صناديق بيتكوين الفورية الأميركية في دعم الأسعار.

كان المدير التنفيذي لشركة "AYMBot" أحمد حسن الشرقطلي، قال إن أداء بيتكوين قد يكون بداية لتحركات سعرية مع الاتجاه إلى عملية "التنصيف" بسبب الطلب الكبير على هذه العملة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن تنصيف "بيتكوين" يتم كل 4 سنوات، وهذا الإجراء متوقع أن يجري خلال شهرين.

وأوضح أن عملية "التنصيف" ستقلل عملات البيتكوين الجديدة التي ينتجها المعدنون إلى النصف، بالتالي سيقل العرض الموجود.

وبلغ أعلى مستوى على الإطلاق للقيمة السوقية للبيتكوين مستويات 1.28 تريليون دولار في نوفمبر 2021، وفقًا لـ"كوينجيكو".

وارتفعت أعلى عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة بنحو 20% منذ بداية فبراير، وهي تستعد بالفعل لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لها منذ أكتوبر. تشكل الاستثمارات في عملة بيتكوين أكثر من نصف الاستثمارات في سوق العملات المشفرة البالغة 2.01 تريليون دولار أميركي.

ارتفعت أيضًا أسهم شركات العملات المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة قبل جرس افتتاحية جلسة يوم الأربعاء، حيث فتحت بورصة "Coinbase" مرتفعة بنسبة 7%، في حين ارتفعت أسهم شركة التعدين "Riot Platforms" و"CleanSpark" بنسبة 9% و16% على التوالي.

وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تكافح طوال معظم عام 2022 والجزء الأول من عام 2023، متأثرة بالتشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية، وسلسلة من الأزمات الأخرى مثل إفلاس "FTX".