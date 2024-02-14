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شعار شركة تكوين المتطورة للصناعات
شعار شركة تكوين المتطورة للصناعات
سوق السعودية

"تكوين" تقر زيادة رأس المال بـ300 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

تمثل الزيادة 64.57% من رأس مال الشركة

دبي - العربية.نت
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وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" في اجتماعها يوم 13 فبراير الجاري على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن نسبة الزيادة 64.57% من رأس مال الشركة، ليصل إلى 764.64 مليون ريال تقريبا، مقابل 464.64 مليون ريال قبل الزيادة.

وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 76.46 مليون سهم، مقابل 46.46 مليون سهم قبل زيادة رأس المال.

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وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال هو شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، وإنتاج منتجات جديدة، وسداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.

وستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

كانت هيئة السوق المالية في السعودية، وافقت على طلب شركة تكوين المتطورة للصناعات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال، و تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، و تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس وتعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

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