تحديد النطاق السعري لاكتتاب "المطاحن الحديثة" بين 44 و48 ريالا للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن النطاق السعري تحدد بين (44 - 48) ريال سعودي للسهم الواحد.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في اكتتاب "المطاحن الحديثة" اليوم الخميس 15 فبراير 2024م وحتى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت المملكة في يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م.

تتمثل عملية طرح "المطاحن الحديثة" ببيع نحو 24.55 مليون سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 4.09 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر في اكتتاب "المطاحن الحديثة" على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة نحو 24.55 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 22.09 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.