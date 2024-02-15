تغطية اكتتاب "المطاحن الحديثة" في السعودية بالكامل خلال ساعات

شهد الاكتتاب العام الأولي لطرح شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية في سوق الأسهم السعودية تغطية كامل اكتتاب المؤسسات خلال ساعات من بدء انطلاقه اليوم، في النطاق السعري الذي يتراوح بين 44 ريالًا إلى 48 ريالًا للسهم الواحد، وهو ما يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.2 مليار ريال (314 مليون دولار)، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في اكتتاب "المطاحن الحديثة" اليوم الخميس 15 فبراير 2024م وحتى الساعة 4:00 عصراً بتوقيت المملكة في يوم الأربعاء 21 فبراير 2024م. وسيكون الطرح متاحا للمستثمرين الأفراد في الفترة ما بين 5 و6 مارس.

تتمثل عملية طرح "المطاحن الحديثة" ببيع نحو 24.55 مليون سهم من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 4.09 مليون سهم.

قامت المملكة العربية السعودية مؤخراً بتقسيم صناعة مطاحن الدقيق إلى أربع شركات وباعتها للقطاع الخاص. وكانت شركة المطاحن الأولى، هي أول شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام في شهر مايو من خلال طرح عام أولي بقيمة 266 مليون دولار، في حين تعمل شركة المطاحن الرابعة على الإدراج هذا العام، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز".

تحديد النطاق السعري لاكتتاب "المطاحن الحديثة" بين 44 و48 ريالا للسهم

وكانت شركة المطاحن الحديثة، ومقرها جدة، تُعرف سابقًا باسم شركة "المطاحن 3" وكانت مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفقًا لنشرة الإصدار الخاصة بها. وتم الاستحواذ عليها بعد ذلك مقابل 818 مليون ريال من قبل كونسورتيوم يضم "MADA" القابضة والغرير للأغذية ومقرها الإمارات العربية المتحدة في عام 2021.

وحققت المطاحن الحديثة أرباحا بقيمة 105 ملايين ريال في النصف الأول من عام 2023، على إيرادات بلغت 452 مليون ريال في نفس الفترة، بحسب نشرة إصدارها.