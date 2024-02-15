صندوق "بريدجووتر أسوشيتس" يرفع حصته في "إنفيديا" 458% بالربع الرابع 2023

رفع صندوق التحوط "Bridgewater Associates"، الذي أسسه الملياردير راي داليو، حصته في شركة صناعة الرقائق "Nvidia" بنسبة بلغت 458% في الربع الرابع من العام الماضي. أدت هذه الزيادة إلى رفع إجمالي ممتلكاتهم في "إنفيديا" إلى 268.489 سهمًا بقيمة 133 مليون دولار بنهاية ديسمبر.

شهدت شركة "Nvidia"، التي تعتبر من بين أكثر شركات تصنيع الرقائق شهرة وقيمة في العالم، زيادة ملحوظة بنسبة 47% في قيمة أسهمها هذا العام وتجاوزت مؤخرًا شركة "ألفابيت" من حيث القيمة السوقية، لتصبح ثالث أكبر شركة أميركية بقيمة تزيد عن 1.8 تريليون دولار.

بالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة في "Nvidia"، قام "Bridgewater" أيضًا بتوسيع محفظتها مع العديد من الشركات الرئيسية في صناعة التكنولوجيا. اشترى صندوق التحوط حوالي 500 ألف سهم جديد في "ألفابيت"، ليصل إجمالي أسهمه إلى 2 مليون سهم بقيمة 286 مليون دولار.

علاوة على ذلك، قام "Bridgewater" بزيادة حصته في "ميتا" إلى 666,059 سهمًا وقام باستثمار جديد في "أبل" بـ 1,109 سهم. كما حافظ الصندوق على انكشافه لشركة "مايكروسوفت" عند 197,732 سهما.

تجاوزت شركة "إنفيديا" أمس الأربعاء شركة "ألفابيت" المالكة لـ"غوغل" لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد تجاوز "إنفيديا" شركة "أمازون" أيضا وفي وقت يترقب فيه المستثمرون التقرير الفصلي المقبل للشركة المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها 2.46% ليصل بقيمتها السوقية إلى 1.825 تريليون دولار خلال الجلسة، بينما صعد سهم ألفابت 0.55% لتبلغ قيمة الشركة 1.821 تريليون دولار.