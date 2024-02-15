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سوق السعودية

"أمريكانا للمطاعم" توصي بتوزيع 180 مليون دولار أرباحا نقدية عن عام 2023

منها 50 مليون دولار أرباح خاصة توزع لمرة واحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 فبراير الجاري بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 106.9% من القيمة الإسمية للسهم وبإجمالي 180 مليون دولار عن العام 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إجمالي مبلغ توزيعات الأرباح العادية 129.72 مليون دولار تعادل " 487.72 مليون ريال، بجانب أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 49.69 مليون دولار توازي 187.84مليون ريال.

و ذكرت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 8.42 مليار سهم تقريبا، وحصة السهم من توزيعات الأرباح العادية 0.0154 دولار للسهم، وحصته من الأرباح الخاصة 0.0059 دولار.

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وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الأعلان عن تاريخ اجتماع الجمعية العامة و تاريخ التوزيع لاحقا.

وذكرت الشركة أن مجلس الإدارة أعلن عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار أميركي، (أي ما يعادل 0.0154 دولار أمريكي للسهم الواحد)، تماشياً مع توجيهاته السابقة، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم،وتخضع عملية توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

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