"إنفيديا" تصبح ثالث أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية

تجاوزت شركة إنفيديا أمس الأربعاء شركة ألفابت المالكة لغوغل لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد تجاوز إنفيديا شركة أمازون أيضا وفي وقت يترقب فيه المستثمرون التقرير الفصلي المقبل للشركة المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها 2.46% ليصل بقيمتها السوقية إلى 1.825 تريليون دولار، بينما صعد سهم ألفابت 0.55% لتبلغ قيمة الشركة 1.821 تريليون دولار.

وإنفيديا من كبار المستفيدين من سباق شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، وجاءت أحدث زيادة في سعر سهمها بعد يوم من جلسة تداول انتهت بتخطي قيمتها السوقية القيمة السوقية لأمازون لأول مرة منذ عقدين، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وبلغت قيمة أمازون السوقية 1.776 تريليون دولار بعدما تقدم سهمها 1.39% أمس الأربعاء.

ويصدر تقرير إنفيديا الفصلي الأربعاء المقبل ويترقبه الكثير من المستثمرين في وول ستريت.