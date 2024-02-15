"بيركشاير هاثاواي" التابعة لـ وارين بافيت تقلص حصتها في "أبل"

قالت شركة "بيركشاير هاثاواي" يوم الأربعاء إنها قلصت حصتها الضخمة في شركة "أبل"، بالإضافة إلى 4 حيازات من الأسهم العادية، وأبقت المستثمرين في حالة تخمين بشأن ما يمكن أن يكون استثمارًا كبيرًا جديدًا لوارن بافيت.

وفي ملف تنظيمي يصف حيازاتها من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في نهاية عام 2023، قالت "بيركشاير" إنها باعت 10 ملايين سهم من أسهم "أبل" في الربع الرابع، لكنها لا تزال تمتلك أكثر من 905 ملايين سهم بقيمة حوالي 174 مليار دولار.

على الرغم من أن بافيت كان يقود استثمارات "بيركشاير" في شركة "أبل"، إلا أن مبيعات الأسهم في الشركة المصنعة لـ"آيفون" كان من الممكن أن تتم من قبل أحد مديري محفظته تود كومز وتيد ويشلر، اللذين يشرفان على بعض استثمارات "بيركشاير".

لم تعلن "بيركشاير" عن أي ممتلكات في شركة بناء المنازل "DR Horton"، وشركتي التأمين "Globe Life" و"Markel"، وشركة معالجة بطاقات الائتمان البرازيلية "StoneCo"، بعد احتفاظها بأكثر من مليار دولار من تلك الأسهم في نهاية سبتمبر.

كما عززت المجموعة التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا حصتها في شركة النفط "شيفرون"، وهي واحدة من أكبر ممتلكاتها، وخفضت حصتها في شركة "HP" لصناعة الكمبيوتر والطابعات وشركة الإعلام "Paramount Global".

للربع الثاني على التوالي، حصلت "بيركشاير" على إذن من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية للحفاظ على سرية واحدة أو أكثر من مقتنياتها بشكل مؤقت.

وهي تطلب في بعض الأحيان مثل هذه المعاملة عندما تقوم باستثمارات كبيرة، بما في ذلك حصص بمليارات الدولارات في شركات "شيفرون"، و"إكسون موبيل"، و"آي بي إم"، و"فيريزون كوميونيكيشنز".

وذلك لأن المستثمرين غالبًا ما يحاولون الاعتماد على ما تفعله شركة "بيركشاير"، مما يعكس سمعة بافيت كواحد من أعظم المستثمرين في العالم. تفضل شركة "بيركشاير" عدم قيام المستثمرين بتكديس أسهمها قبل الانتهاء من الشراء.

ويعتبر كبير محللي الأسواق في شركة "XTB" هاني أبو عاقلة أن تقليص بافيت من حيازاته في "أبل" هو قرار استراتيجي.

وقال أبو عاقلة، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تركيزه الآن يصب نحو شركات الطاقة والنفط. "التحول هو استراتيجي لأن هناك شركات أخرى ما زالت تحقق نمو جيد جدا بعيدا عن شركات التكنولوجيا".

وفي تقريرها للربع الثالث في نوفمبر، ألمحت "بيركشاير" إلى أن استثمارها السري قد يشمل بنكًا أو شركة تمويل أو شركة تأمين لأنها أنفقت مؤخرًا 1.2 مليار دولار على الأسهم في هذا القطاع. ولم تكشف بعد أين ذهبت الأموال.

ولم تعد تستثمر "بيركشاير" في شركات "إكسون" و"آي بي إم" و"فيريزون". ويدير بافيت (93 عاما) مجموعة "بيركشاير" منذ عام 1965.

تمتلك المجموعة أيضًا العشرات من الشركات بما في ذلك شركة "Geico" لتأمين السيارات، و"BNSF" للسكك الحديدية، وشركات الطاقة والصناعة، والعلامات التجارية الاستهلاكية مثل "Benjamin Moore"، و"Diry Queen"، و"Duracell"، و"Fruit of the Loom"، و"See's Candies".

وتمتلك أيضًا سلسلة توقف الشاحنات "Pilot"، بعد شراء ما تبقى من الشركة (20%) من عائلة الملياردير هاسلام في يناير. وستكشف "بيركشاير" المزيد عن استثماراتها وأعمالها عندما تصدر تقريرها السنوي وخطاب بافيت السنوي إلى المساهمين، المتوقع في 24 فبراير.