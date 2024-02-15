19 فبراير.. بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال "تكوين"

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ،لتبدأ فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب يوم 19 فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي يوم 27 فبراير 2024، كما تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 3 مارس 2024.

وذكرت الشركة أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وحال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.

ونبهت الشركة المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.