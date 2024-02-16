أسهم أوروبا تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من نتائج أعمال قوية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل نهاية إيجابية لأسبوع حافل بالبيانات، إذ عززت نتائج الأعمال القوية والآمال باقتراب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش ليسجل أعلى مستوى في عامين، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بقفزة بلغت 2.2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وتفوق المؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا وارتفع 0.8% مع تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية زيادة أقوى من المتوقعة بلغت 3.4% في يناير/كانون الثاني بعد أن تراجعت 3.3% في الشهر السابق، وفقا لـ "رويترز".

وفي دفعة أخرى للمعنويات قال عضو البنك المركزي الأوروبي رئيس بنك فرنسا فرانسوا فيلوروا دي جالو إن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي توجب على البنك المركزي الأوروبي ألا يتأخر لفترة طويلة في البدء في خفض سعر الفائدة هذا العام.

وقفزت أسهم ميتسو أكثر من 7% بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات التعدين الفنلندية عن زيادة في أرباح الربع الرابع وأعلنت عن توقعات باعثة على التفاؤل بشأن وحدة التجميع الخاصة بها.

وهبط سهم نات ويست 0.7% على الرغم من إعلان البنك البريطاني عن أرباح تفوق التوقعات لعام 2023. ويستعد البنك لعملية بيع كبيرة للأسهم المملوكة للدولة في المؤسسة بعد عام شهد فضيحة.

كما هوى سهم أوميكور البلجيكية 4.2% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت الشركة تراجع الأرباح الأساسية في 2024.