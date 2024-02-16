الدولار يرتفع وسط تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية

ارتفع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي، إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13% إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4% أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3%.

وتراجع الدولار أمس الخميس بعد بيانات أميركية متباينة، إذ انخفضت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني في حين سلط تقرير منفصل الضوء على قوة سوق العمل.

وبددت سلسلة من البيانات الأميركية القوية أي توقعات باقية بشأن تخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 80% خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يتجه المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة بداية من مارس آذار.

ويتوقع المتعاملون الآن تخفيضات بمقدار 94 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض 75 نقطة أساس، وأقل بشكل كبير من التخفيضات البالغة 160 نقطة أساس التي كانت تدور حولها التوقعات في نهاية 2023.

وتراجع الين الياباني 0.22% إلى 150.26 للدولار، ويحوم حول مستوى 150، وهو المستوى الذي يضع السوق في حالة تأهب لتدخل محتمل من جانب اليابان.

وخسر الين، الذي يتأثر بشدة بأسعار الفائدة الأميركية، 6% مقابل الدولار هذا العام مع تراجع المتعاملين عن توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وفي الوقت نفسه، انخفض اليورو 0.11% إلى 1.0761 دولار، متجها إلى انخفاض طفيف خلال الأسبوع وبالقرب من أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 1.0695 دولارا الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2582 دولار بانخفاض 0.15% خلال اليوم وفي طريقه لخسارة بواقع 0.4% للأسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.08% إلى 0.65195 دولار أميركي، في حين فقد الدولار النيوزيلاندي 0.16% متراجعا إلى 0.60965 دولار أميركي.