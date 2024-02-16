وول ستريت
تحركات طفيفة لمؤشرات وول ستريت بعد بيانات أسعار المنتجين
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع 0.03%
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لم تشهد المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تحركا كبيرا عند الفتح اليوم الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات وقوض الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 21.41 نقطة بما يعادل 0.06% إلى 38751.71 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.40 نقطة أو 0.03% إلى 5031.13 نقطة، وفقا لـ "رويترز".
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 4.26 نقطة أو 0.03% إلى 15910.43 نقطة.
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