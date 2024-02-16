نيكاي الياباني يرتفع إلى أعلى مستوى في 34 عاماً

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له في 34 عاما اليوم الجمعة وأصبح على أعتاب تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات.

وحطم المؤشر أعلى مستوى لعصر ما بعد الفقاعة الاقتصادية والذي كان يبلغ 38188.74 نقطة مما يضعه على الطريق لتجاوز أعلى مستوى على الإطلاق عند 38957.44 نقطة الذي سجله في ديسمبر/كانون الأول 1989.

وارتفع نيكاي 0.86% إلى 38487.24 نقطة عند الإغلاق ليصعد المؤشر 14% منذ بداية هذا العام.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 190 سهما وانخفض 34 فقط.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27% إلى 2624.73 نقطة عند الإغلاق.

وتلقت البورصة اليابانية دعما من ارتفاع وول ستريت الليلة الماضية وارتفعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي.

وزاد سهم تويوتا موتور 0.95%، وارتفع سهم فاست ريتيلينغ 1.08%، كما ربح سهم ريكروت هولدينجز 4%.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات أشباه الموصلات خلال اليوم محققا مكاسب متواضعة بنسبة 0.4%.

وسجل سهم شركة بانداي نامكو هولدينغز للترفيه أفضل أداء وارتفع 8.05% بعد تعثره في اليوم السابق.

وصعد مؤشر توبكس الفرعي لمنتجات النفط والفحم 3.96% ليحل على القمة بعد قفزة قصيرة في أسعار النفط الليلة الماضية.