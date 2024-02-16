وول ستريت ترتفع مع تعزيز آمال خفض الفائدة بفضل تراجع مبيعات التجزئة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس مع تراجع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.8% في يناير/كانون الثاني، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات انخفاضها 0.1% استنادا إلى استطلاع لرويترز.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.05 نقطة أو 0.58% ليغلق عند 5029.67 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 47.03 نقطة أو 0.30% إلى 15906.17 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 350.07 نقطة أو 0.91% إلى 38774.73 نقطة.