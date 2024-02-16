اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع تعزيز آمال خفض الفائدة بفضل تراجع مبيعات التجزئة

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.58%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس مع تراجع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.8% في يناير/كانون الثاني، وهي نسبة أقل بكثير من توقعات انخفاضها 0.1% استنادا إلى استطلاع لرويترز.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.05 نقطة أو 0.58% ليغلق عند 5029.67 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 47.03 نقطة أو 0.30% إلى 15906.17 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 350.07 نقطة أو 0.91% إلى 38774.73 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل خطة عمالقة الذكاء الاصطناعي لمحاربة المحتوى المضلل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط