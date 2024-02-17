أسهم أوروبا تصعد لأعلى مستوى في عامين بدعم شركات التعدين

صعدت الأسهم الأوروبية في ختام أسبوع حافل ببيانات اقتصادية ونتائج أرباح مرتفعة وتجدد الآمال بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، ما عزز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% لأعلى مستوى في عامين بقيادة أسهم شركات التعدين التي قفزت 2.5% هذا الأسبوع ولامست أعلى مستوى في أسبوعين.

وحام المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية حول أعلى مستوياته في 23 عاما، مع توقع المستثمرين ببدء المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة في أبريل/ نيسان، وفق "رويترز".

وواصل المؤشران الألماني والفرنسي مكاسبهما أمس الجمعة وصولا إلى مستوى جديد.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني على نظراءه في أوروبا خلال الجلسة مرتفعا 1.5% ليلامس أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع بعد أن جاءت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى من المتوقع.

وعززت ثقة المستثمرين أيضا تصريحات فرانسوا فيلروي دو جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بأن هناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل البنك المركزي الأوروبي لا يتأخر لفترة طويلة عن أول تخفيض لسعر الفائدة هذا العام.

وقفز سهم شركة ميتسو 9.0% بعد أن أعلنت شركة تصنيع معدات التعدين الفنلندية عن زيادة في أرباح الربع الرابع وأعطت توقعات متفائلة لشركة التجميع التابعة لها.

وصعد سهم ناشيونال ويستمنستر بنك 7.1% بعد أن أعلن البنك البريطاني عن أرباح 2023 والتي تجاوزت التوقعات. ويستعد البنك لبيع أسهم مملوكة للدولة في الشركة بعد فضيحة العام الماضي.

وانخفض سهم إيني 3.1% رغم إعلان مجموعة الطاقة الإيطالية عن صافي ربح معدل في الربع الرابع قدره 1.64 مليار يورو (1.8 مليار دولار)، متجاوزة توقعات المحللين.