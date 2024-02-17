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وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية مع تراجع آمال خفض الفائدة

بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية

دبي - العربية.نت
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أغلقت الأسهم الأميركية متراجعة في جلسة الجمعة، وسجل المؤشر ناسداك المجمع أكبر انخفاض بعد أن أظهر تقرير ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع، مما بدد الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أكبر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، مما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم بعد شهور من التباطؤ.

وسجلت المؤشرات الثلاثة انخفاضا أسبوعيا بعدما حققت مكاسب لمدة خمسة أسابيع متتالية، وفق "رويترز".

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وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 24.18 نقطة أو 0.49% ليغلق عند 5005.15 نقطة، فيما انخفض 0.4% خلال الأسبوع.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع 132.38 نقطة أو 0.83% إلى 15775.65 نقطة، بينما انخفض 0.8% خلال الأسبوع.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 149.48 نقطة أو 0.39% إلى 38623.64 نقطة، في حين سجل خسارة أسبوعية بنحو 0.1%.

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