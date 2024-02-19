أسهم "نينتندو" اليابانية تسجل أكبر تراجع منذ أكتوبر 2021

سجلت أسهم شركة "نينتندو" اليابانية مصنعة الألعاب الإلكترونية، اليوم الاثنين، أكبر تراجع خلال التداولات منذ أكتوبر 2021 بعد أن قالت الشركة إنها ستؤجل إطلاق النسخة الجديدة من "Switch" حتى الأشهر الأولى من 2025 بدلا من الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يقوم المستثمرون ببيع المزيد من أسهم "نينتندو" بعد ارتفاع السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي، ترقبا لإطلاق جهاز "Switch" الجديد ليحل مكان النسخة السابقة التي عمرها سبع سنوات.

وسيعيق التأخير أيضا الإصدارات الجديدة من الألعاب الرائجة لأجهزة الجيل التالي من "Switch" والتي عادة تمثل مصدر الربح الأكبر للشركة.

ومن غير المرجح أن تصدر النسخات الجديدة في أكبر ألعاب "نينتندو" مثل Legend of Zelda وMario وSplatoon قبل إطلاق الجهاز الجديد.