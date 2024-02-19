الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار وقوة الطلب
مع الإقبال على الملاذات الآمنة
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ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأميركي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط، الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير/شباط. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولار للأونصة.
وأبلغت سفينة مسجلة في المملكة المتحدة عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب، أمس الأحد، فيما ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم إحدى السفن غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار، وفق لـ"رويترز".
في الوقت نفسه انخفض مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 902.37 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 958.66 دولار للأونصة. وتراجعت الفضة 1.2% إلى 23.12 دولار للأونصة.
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