بدء تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال "تكوين"

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس مالها إلى 764.64 ريال بتاريخ 19 فبراير الجاري.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن فترة تداول حقوق الأولوية تنتهي في 27 فبراير الجاري على أن تنتهي فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة بتاريخ 3 مارس 2024.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والتي انعقدت بتاريخ 13 فبراير 2024.

ونبهت الشركة المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجة لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

وذكرت الشركة في بيان سابق أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وحال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها بعد انتهاء فترة الاكتتاب، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار، كما سيقوم متعهد التغطية "شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)" بالاكتتاب في أسهم الطرح التي لم يتم الاكتتاب بها بعد الطرح المتبقي.