معدل تجزئة "بيتكوين" على موعد مع انخفاض محتمل بنسبة 20%

يتوقع محللو "Galaxy Digital" انخفاضًا محتملاً بنسبة 20% في معدل تجزئة العملة المشفرة بيتكوين مع ترقب عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف (لتقليل عدد العملات الجديدة التي تدخل الشبكة) في أبريل 2024.

وأشار المحللون، في دراسة جديدة اطلعت عليها "العربية Business"، أن تؤثر عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف على 8 نماذج محددة لآلات التعدين، ما قد يؤدي إلى انخفاض معدل تجزئة الشبكة.

ومن المقرر أن تؤدي عملية التخفيض إلى تقليل مكافآت التعدين لكل كتلة من 6.25 إلى 3.125 بيتكوين، ما قد يدفع القائمين بالتعدين إلى البحث عن زيادة الكفاءة وخفض التكلفة للتخفيف من تأثير المكافآت المنخفضة.

يبلغ معدل التجزئة الحالي حوالي 515 إكساهاش في الثانية (EH/s).

يعتمد هذا التوقع على تحليل يأخذ في الاعتبار دعم الكتلة الجديد، ورسوم المعاملات التي تشكل 15% من المكافآت، وسعر بيتكوين (BTC) يبلغ 45 ألف دولار، مقارنة بالسعر الحالي الذي يبلغ 52 ألف دولار.

كما أخذت الدراسة في الاعتبار أسعار الطاقة المستقبلية وتكاليف عمال المناجم العموميين.

ويشير التقرير إلى أن القائمين بالتعدين الذين لديهم آلات أقدم وأقل كفاءة قد يستخدمون برامج ثابتة مخصصة لتعزيز الكفاءة أو بيع معداتهم إلى القائمين بالتعدين بتكاليف طاقة أقل.

سيؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات. وقد يؤثر هذا بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب إذا تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية كما هو متصور.

مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد، بحسب المدير العام في "Bitget" جرايسي تشين في تصريحات خاصة سابقة لـ"العربية Business"، ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.