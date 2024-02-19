صندوق الاستثمارات العامة يدرس طرح أسهم "السعودية للموانئ" في "تداول"

ذكرت وكالة بلومبرغ أن الشركة السعودية العالمية للموانئ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "PSA INTERNATIONAL" السنغافورية تدرس طرحا عاما أوليا لأسهمها في سوق "تداول".

وأضافت الوكالة أن الشركة تدرس طرح أسهمها في وقت لاحق هذا العام أو أوائل العام المقبل.

يأتي ذلك في وقت يدرس صندوق الاستثمارات العامة طرح العديد من شركاته التابعة في السوق المالية كجزء من خطوة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط كأحد مستهدفات رؤية 2030.