للمرة الثانية.. "غولدمان ساكس" يرفع مستهدفه لمؤشر "S&P500" لعام 2024

رفع بنك "غولدمان ساكس" مستهدفه لمؤشر "S&P500" للعام الجاري إلى 5200 نقطة، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 4% تقريبًا عن المستويات الحالية، مشيرًا إلى تحسن توقعات أرباح شركات المؤشر.

وكان البنك توقع في السابق أن ينهي المؤشر عام 2024 عند 5100، بعد أن رفع توقعاته أيضا من 4700 في ديسمبر، بفعل تباطؤ التضخم وتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

توقع بنك "غولدمان ساكس" يوم الجمعة زيادة أرباح الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 8% هذا العام، مدعومة بتحسن التوقعات الاقتصادية الأميركية وهوامش أرباح ضخمة أكبر.

وقال ديفيد كوستين، كبير الاستراتيجيين في بنك "غولدمان ساكس": "نتوقع أن يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي القوي وضعف الدولار قليلاً إلى دعم ربحية السهم، في حين أن انخفاض الفائدة وأيضا أسعار النفط سيكون بمثابة عائق طفيف".

ويتوقع كوستين أرباحا قوية للأسهم الكبرى، خاصة "السبعة الكبرى" ("Magnificent 7")، مما قد يعزز إجمالي أرباح مؤشر "S&P 500" في عام 2024. وأضاف كوستين أنه من المتوقع أن يؤدي النمو في الذكاء الاصطناعي وقوة المستهلك إلى دفع نمو الإيرادات إلى جانب توسيع الهامش.

ويتوقع أن تسجل أسهم "Magnificent 7" أقوى نمو في الأرباح بين قطاعات "S&P 500".

وقال كوستين إنه بالنسبة لبقية المؤشر، يجب أن تتحسن هوامش التشغيل أيضًا، ولكن بدرجة "أقل بكثير"، حيث تستمر تكاليف المدخلات، مثل نمو الأجور، في الاعتدال جنبًا إلى جنب مع نمو قوي للمبيعات وتراجع متواضع في الأسعار.