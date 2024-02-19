الملياردير روبرت كيوساكي يتوقع وصول سعر "بيتكوين" إلى 100 ألف دولار

فيما واصلت العملات الرقمية المشفرة رحلة الصعود، تستمر "بيتكوين" في حصد المزيد من المكاسب بعدما اخترقت مستوى 50 ألف دولار في جلسات التعامل الأخيرة، وسط توقعات ببلوغ سعر بيتكوين 100 ألف دولار، وذلك في أحدث توقعات من جانب مؤلف الكتاب الشهير "الأب الغني والأب الفقير"، الملياردير روبرت كيوساكي.

وفي هذا الإطار، يعود التفاؤل إلى سوق العملات المشفرة وسط تكهنات بشأن احتمالية خفض "الفيدرالي" الأميركي الفائدة هذا العام وأيضا زخم التدفقات في صناديق التداول بالعملات المشفرة التي تمت الموافقة عليها في بداية هذا العام، بالإضافة إلى عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف المقرر عقدها في أبريل 2024.

وفي هذا الإطار توقع روبرت كيوساكي، - عبر منشور على "إكس" - أن يصل سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول يونيو 2024.

BITCOIN to $100k by June 2024. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 18, 2024

كيوساكي هو من مؤيدي العملة الرقمية بيتكوين لسنوات، وغالبًا ما كان يشيد بالأصل، إلى جانب الذهب والفضة، على العملات الورقية "المزيفة"، مثل الدولار.

وأضاف كيوساكي، في منشور آخر اطلعت عليه "العربية Business"، أن البنوك تشتري الذهب وليس الديون (السندات) الأميركية. ومن المحتمل أن ينهار الذهب إلى ما دون مستوى 1200 دولار، مما يعني ازدهار الفضة وكذلك بيتكوين.

Andy Schectman asks a very important question. “Who is going to buy US Bonds?” Banks are buying gold not US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 14, 2024

ويشير الصعود الكبير للعملة الأقوى في سوق العملات المشفرة إلى إمكانية تحقيق التوقعات بتسجيل "بيتكوين" مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات العام الحالي.

صناديق التداول بالعملات المشفرة

وكان البنك الأميركي "ستاندرد تشارترد"، توقع في تقرير بحثي في 8 يناير 2024 اطلعت عليه "العربية Business"، تدفق ما بين 50 إلى 100 مليار دولار إلى صندوق تداول تتبع الأسعار الفورية لعملة بيتكوين. استند البنك في توقعاته (والتي كانت قبل صدور قرار موافقة الهيئة على ETF)، إلى صندوق الذهب الذي تم تداوله في الولايات المتحدة في نوفمبر 2004.

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 11 صندوقًا استثماريًا متداولًا لعملة بيتكوين في 10 يناير، في موافقة اعتبرها العديد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"العربية Business" بأنها تاريخية.

من المقرر أن تُحدث صناديق بيتكوين المتداولة في عام 2024 ثورة في الاستثمار التقليدي، ما يوفر بوابة لتدفق رأس المال الكبير من قطاع التمويل التقليدي الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات إلى بيتكوين، بحسب بيل تشيان، رئيس مجلس إدارة "سايفر" كابيتال.

ويقول تشيان، في تصريحات خاصة سابقة لـ"العربية Business"، إن هذا التدفق للأموال المؤسسية، إلى جانب عملية تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف (الحدث المرتقب في أبريل)، عزز سعرها تاريخيًا عن طريق تقليل العرض، ما يمهد الطريق لتحول مالي كبير.

"لا تقتصر هذه التطورات على زيادة إمكانية وصول بيتكوين إلى المستثمرين التقليديين فحسب، بل تتعلق أيضًا بدمج العملة المشفرة في التمويل السائد. مع وجود هذه العوامل، من المعقول توقع وصول عملة بيتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، ما يمثل علامة بارزة في اعتمادها وقيمتها."

عملية "التنصيف" المرتقبة

ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف أو ما يعرف باسم "التنصيف" المرتقبة في أبريل إلى تقليل بشكل فعال المعروض من العملات. وقد يؤثر هذا بشكل كبير على السعر، وقد يرتفع الطلب إذا تم إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية كما هو متصور.

مع وجود عدد أقل من عملة بيتكوين المتداولة والمزيد من العطاءات المالية المؤسسية للعملة، قد نشهد، بحسب المدير العام في "Bitget" جرايسي تشين في تصريحات خاصة سابقة لـ"العربية Business"، ضغطًا في العرض من شأنه أن يضع علاوة عالية جدًا على عملة بيتكوين المتداولة. في هذه المعادلة، سيكون القائمون بتعدين بيتكوين من بين أكبر المستفيدين بشكل عام.