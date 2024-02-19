"أوبن إيه آي" تسمح للموظفين ببيع أسهمهم في الشركة

أكملت شركة "أوبن إيه آي" صفقة تسمح للموظفين ببيع الأسهم في الشركة بقيادة "ثرايف كابيتل" وفقًا لمصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

ويقدر عرض المناقصة قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بمبلغ 86 مليار دولار، وهو السعر الذي يجعل "أوبن إيه آي" واحدة من أكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم.

كان موعد بيع الأسهم قد تحدد سابقا في العام الماضي، ولكن تم تأجيله بعد إقالة مجلس إدارة "أوبن إيه آي" للرئيس التنفيذي سام ألتمان في نوفمبر ثم إعادته بعد أيام.

وناقشت "أوبن إيه آي" جمع تمويل جديد يمكن أن يرفع تقييم الشركة إلى أكثر من 100 مليار دولار، بحسب "بلومبرغ".

وفي الوقت نفسه، يعمل ألتمان على جمع مليارات الدولارات لزيادة المعروض العالمي من رقائق الحوسبة المتطورة.