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سوق السعودية

"تداول" السعودية تعلن إدراج وبدء تداول أسهم "وسم الأعمال" في "نمو" الأربعاء المقبل

بعد إتمام طرح 20% من الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات في السوق الموازية "نمو"، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024م.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 9595 وبالرمز الدولي SA160GOKLTH1.

وأضافت أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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جدير بالذكر أن شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "وسم الأعمال لتقنية المعلومات" في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية الطرح لعدد 390 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 49 ريالا للسهم الواحد، بنسبة تغطية بلغت 404.77% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024م وحتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024م.

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