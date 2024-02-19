"gfh" تبدأ إجراءات إدراج أسهمها في السوق السعودية

وقّعت مجموعة GFH المالية اتفاقية لتعيين شركة الأهلي كابيتال مستشارا ماليا لإدارة طلب الشركة إدراج أسهمها في السوق السعودية.

ويخضع الإدراج المزدوج لموافقة "تداول السعودية"، ويُشترط استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في قواعد الإدراج.

يُذكر أن الجمعية العمومية لمجموعة "جي إف إتش" المالية قد وافقت خلال اجتماعها في 3 أبريل 2022، على إدراج أسهم المجموعة في كل من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كانت مجموعة "جي إف إتش" قد كشفت عن ربح صافي عائد للمساهمين 23.94 مليون دولار (87.8 مليون درهم) للربع الأخير 2023، بانخفاض 0.32% نتيجة المساهمة المنخفضة من شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة في هذا الربع.

وبلغ الربح الصافي الموحد للربع الأخير 24.18 مليون دولار (88.7 مليون درهم) بانخفاض 7.82%.

وسجلت المجموعة ربحاً صافياً للمساهمين 102.86 مليون دولار (377.5 مليون درهم) للسنة بالكامل، بزيادة 13.97%. وبلغت قيمة صافي الربح الموحد للسنة 105.23 مليون دولار (386.15 مليون درهم)، بزيادة 7.69%.

وبلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع 0.69 سنت مقارنة ب0.74 سنت للفترة ذاتها، وبلغت قيمة إجمالي الربح ما مقداره 108.24 مليون دولار، مع مساهمات جيدة من الشركات التابعة للمجموعة، والدخل المحقق من عمليات الاكتتاب ورسوم المحافظ الاستثمارية، وأنشطة الخزينة، مقارنة بما مقداره 109.73 مليون دولار للفترة نفسها، بانخفاض قدره 1.36%. كما بلغت قيمة الربح الصافي الموحد للربع الأخير ما مقداره 24.18 مليون دولار، مقارنة ب26.23 مليون دولار، بانخفاض 7.82%. بلغت قيمة إجمالي المصروفات 84.06 مليون دولار، مقابل 83.50 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 0.67%.