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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تستقر قبيل إعلان بيانات اقتصادية وسهم "إتش آند إم" يقفز

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع

دبي - العربية.نت
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فتحت أسهم أوروبا على استقرار اليوم الأربعاء بعد أن أغلقت على مستوى مرتفع غير مسبوق في الجلسة السابقة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، في حين قفزت أسهم شركة "إتش آند إم" بفضل نتائج فصلية إيجابية.

وبحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 511.07 نقطة ويحوم بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله أمس الثلاثاء.

وكان مؤشر أسهم شركات النفط والغاز الأكثر تراجعا على المؤشر إذ انخفض 0.7% مما يعكس ضعف أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

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وانخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين "شل" و"بي.بي" 0.8% و1% على التوالي.

كما تأثر المؤشر بتراجع سهم شركة البرمجيات السويدية "فورتنوكس" الذي انخفض 9.6%.

وقاد سهم "إتش آند إم" الأسهم الرابحة وقفز 12%، بعد أن تجاوز ثاني أكبر متاجر بيع الأزياء بالتجزئة في العالم توقعات الربع الأول من العام فيما يتعلق بالأرباح التشغيلية.

سيتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات ثقة المستهلكين والاقتصاد في منطقة اليورو لشهر مارس/ آذار في وقت لاحق من اليوم، قبل صدور بيانات استهلاك الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وقفز سهم "دي.إس سميث" 7.3% بعد أن قالت الشركة البريطانية المتخصصة في مجال الورق والتغليف إنها تجري محادثات مع إنترناشونال بيبر بشأن عرض لتبادل الأسهم بين الشركتين بقيمة 5.72 مليار جنيه إسترليني (7.22 مليار دولار).

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