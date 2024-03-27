سهم "المطاحن الحديثة" يقفز بالحد الأقصى 30% في أولى تداولاته بالسوق السعودية

3 دقائق للقراءة

قفزت أسهم شركة المطاحن الحديثة بالحد الأقصى البالغ 30% عند سعر 62.4 ريال، في أولى تداولاتها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء.

وبلغت قيمة التداولات على أسهمها في تلك الأثناء 23.8 مليون ريال، بكمية تداول نحو 382.6 ألف سهم.

وبدأ تداول أسهم شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية "المطاحن الحديثة" في السوق الرئيسية وفقا لبيان سابق من "تداول السعودية".

وقالت "تداول في بيان يوم الاثنين الماضي ، إن إدراج الشركة برمز تداول 2284 وبالرمز الدولي SA1610O13M15.

وأضافت أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية قد أعلنت بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

يأتي ذلك بعد الاكتمال الناجح لعملية بناء سجل الأوامر للفئة المشاركة من المؤسسات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 48 ريالا للسهم الواحد، والتي أسفرت عن تغطية شريحة المؤسسات بما يقارب 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، حيث امتدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد من 5 إلى 6 مارس 2024م.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد 2.45 مليون سهم عادي، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح. وقد بلغ عدد المستثمرين الأفراد 966.707 مكتتبين وتمت تغطية الاكتتاب بواقع 21.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة لاكتتاب الأفراد.

ووفقا لسعر الاكتتاب تصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 3.9 مليار ريال، أو 1.04 مليار دولار.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 1.178 مليار ريال، وتكونت عملية الاكتتاب من طرح 24.6 مليون سهم عادي، تمثل 30% من رأسمال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمين الحاليين.

والمساهمون البائعون هم شركة مدى الدولية القابضة (بحصة 50% من الأسهم قبل الطرح) وشركة الغرير للأغذية (بحصة 45% من الأسهم قبل الطرح) وشركة مسافي (بحصة 5% من الأسهم قبل الطرح). وستبلغ حصتهم معاً بعد اكتمال الطرح 69 % من رأسمال الشركة.

ستمتلك الشركة 818.320 سهم خزينة (تمثل 1% من رأسمال الشركة) بعد الطرح، من خلال شراء 687.389 سهما (تمثل 84% من أسهم الخزينة) على أساس سعر الطرح النهائي ومنحة 130.931 سهما (تمثل 16% من أسهم الخزينة) من المساهمين البائعين، وذلك بالتزامن مع اكتمال عملية الطرح لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي الشركة.