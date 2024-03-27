تصنيف شركة ترامب الإعلامية بأسهم "ميم".. وخبراء يحذرون من فقاعة

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من الواضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب حقق مكاسب مالية غير متوقعة من خلال شركته الإعلامية الناشئة، مجموعة "Trump Media & Technology" المعروفة بـ"تروث سوشيال". ارتفعت قيمة الشركة عندما تم طرحها للاكتتاب العام في 26 مارس، حيث ارتفع السهم بأكثر من 16% خلال اليوم. وقد تصل حصة ملكية ترامب إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

ويصنف الخبراء السهم بأنه من أسهم الـ"ميم"، وهي أسهم تجذب اهتمام المستثمرين بغض النظر عن أساسيات الشركة، حيث من الواضح أن هذا الاهتمام هو بسبب شعبية ترامب وحملته الانتخابية "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

شركة ترامب، التي تم طرحها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة "Digital World Acquisition"، وهي شركة ذات أغراض خاصة يتم تداولها منذ عام 2021، لديها إيرادات قليلة وخسرت 41 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وفقًا لـ "S&P Capital IQ". العديد من المشترين الذين دفعوا سعر السهم إلى الارتفاع كانوا مستثمرين أفرادا يعبرون عن ولائهم لترامب نفسه.

لكن العديد من المستثمرين يراهنون على أن مشروع ترامب سوف يفشل. وقال إيهور دوسانيوسكي، العضو المنتدب في "S3 Partners"، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "هناك قناعة كبيرة بأنه سيكون هناك انخفاض كبير في سعر السهم على المدى القصير".

تبلغ عمليات البيع على المكشوف لأسهم المجموعة - وهي الرهانات على انخفاض السعر بدلاً من ارتفاعه - حوالي 11% من الأسهم القائمة، وفقًا لـ "S3 Partners". وهذا رقم مرتفع، ولكنه ليس غير مسبوق، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business": متوسط المبيعات على المكشوف في الشركات العامة تتراوح بين 3% إلى 4%، على الرغم من أنها قد تصل إلى 40% أو أكثر إذا اعتقد المتداولون أن السهم محكوم عليه بالفشل.

ولكن هناك عدد قليل جدًا من أسهم المجموعة المتاحة لتنفيذ عمليات تداول قصيرة، مما يجعل الرهان ضد السهم مكلفًا للغاية. وهذا يعني أن ارتفاع المبيعات على المكشوف يعد مؤشرًا قويًا على وجهات النظر السلبية حول آفاق المجموعة التابعة لترامب.

وقال دوسانيوسكي: "هناك القليل جدًا من الأسهم المتاحة لدعم المبيعات القصيرة الجديدة". "لكن البائعين على المكشوف يظلون في هذه التجارة رغم دفع ما يزيد عن 200 ضعف متوسط سعر اقتراض الأسهم مقارنة بعمليات البيع على المكشوف في الولايات المتحدة قصيرة الأجل."

وهناك الكثير من الأدلة المتناقلة التي تشير إلى أن المشترين الآخرين يراهنون على الفقاعة ويأملون في البيع قبل أن تنفجر. "انخفض السهم إلى 2.50 دولارًا بعد عملية الدمج" ، كما نشر أحد المستثمرين على صفحة "WallStreetBets" المتخصصة بالأسهم على منصة "Reddit". واقترح آخر أن أي شخص يحتفظ بالسهم على المدى الطويل سينتهي به الأمر بـ"وضع الأموال في جيب ترامب".

لقد خسر البائعون على المكشوف الذين يراهنون ضد مجموعة "Trump Media & Technology" أموالهم حتى الآن هذا العام، حيث ارتفع السهم تحسبًا للانتهاء من عملية الاندماج وعودة ظهور ترامب في الأسواق العامة. ولكن هناك عدة أسباب تدعم التوقعات بأن شركة ترامب ستواجه صعوبات وسيعاني المساهمون، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business".

المخاطر المحتملة

أولاً، ليس لدى منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب أي ميزة واضحة ضد المنافسين مثل "إكس" و"فيسبوك" بخلاف الجاذبية المثيرة للانقسام التي يتمتع بها ترامب نفسه.

وهناك خطر آخر يتمثل في حصة ترامب المالية الخاصة في الشركة، التي تحمل نفس رمز السهم الخاص بشركة كازينو ترامب التي أفلست في عام 2004. ويمتلك ترامب ما لا يقل عن 55% من الشركة، وقفزت حصته بأكثر من مليار دولار مع ارتفاع قيمة السهم. برزت عندما أصبحت علنية. لكن يمكن أن يكون لدى ترامب حافز قوي لبيع الأسهم لدفع الرسوم القانونية المرتبطة بأربع قضايا جنائية يحاربها وقضيتين مدنيتين حيث تم تقييمه بأكثر من 500 مليون دولار كغرامات ورسوم.

ويتعين على ترامب الانتظار 6 أشهر قبل بيع أي من أسهم في الشركة العامة، وفقا لشروط الاندماج. لكن هذا سيسمح له ببيع الأسهم بحلول أكتوبر. يمكن لمجلس إدارة الشركة أيضًا أن يتنازل عن هذه القاعدة، وهو ما يبدو معقولًا نظرًا لأنه يتألف من المقربين من ترامب بالإضافة إلى ابنه دونالد جونيور.

إذا باع ترامب أسهمًا في شركته الخاصة أو اعتقد المستثمرون أنه من المحتمل أن يبيع الأسهم، فإن ذلك من شأنه أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على سعر السهم، كما يحدث عادةً عندما يبيع أي شخص من الداخل. إذا تخلص ترامب من الكثير من الأسهم لجمع الأموال بسرعة، فقد تنخفض قيمة الأسهم.

يتأرجح سعر السهم بالفعل بسبب الأخبار المتعلقة بالمالية الشخصية لترامب. في 25 مارس/آذار، خفضت محكمة في نيويورك المبلغ المالي الذي يجب على ترامب دفعه أثناء استئناف حكمه المدني بتهمة الاحتيال التجاري من 464 مليون دولار إلى 175 مليون دولار. وقفزت أسهم المجموعة بنسبة 20% تقريبًا بعد هذه الأخبار، حيث أشارت إلى أنه من غير المرجح أن يبيع ترامب أسهم شركته لجمع الأموال. بالنسبة للأسهم المتداولة علنًا، تعد هذه حساسية غير عادية تجاه الوضع المالي لشخص ما، ويمكن أن تسير الأمور بسهولة في الاتجاه الآخر إذا أو عندما يعاني ترامب من انتكاسات.

والخطر الثالث هو خسارة ترامب، الذي من المرجح أن يكون المرشح الرئاسي الجمهوري في عام 2024، في نوفمبر/تشرين الثاني أمام الرئيس الحالي جو بايدن. ولن تترك الخسارة الثانية أمام بايدن مستقبلا سياسيا يذكر لترامب البالغ من العمر 77 عاما، باستثناء كونه زعيما فخريا للحزب الجمهوري.