كاثي وود تراهن على 3 شركات.. بما فيها سهم تراجع 30% منذ بداية العام

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لم يكن هذا عامًا جيدًا حتى الآن بالنسبة للمستثمرة الشهيرة كاثي وود حيث شهدت المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة "Ark Invest" العديد من أسهمها المفضلة تنزلق في سوق صاعد. على الرغم من أن عام 2024 قد بدأ بداية قوية بالنسبة لمعظم المستثمرين في أسهم النمو، إلا أن أكبر صندوق متداول في البورصة (ETF) تابع لشركة "Ark Invest" يتداول بانخفاض بنسبة 4% منذ بداية العام حتى الآن.

انخفضت أسهم "Tesla"، و"Roku"، و"Roblox" بنسبة تتراوح بين 20% إلى 31% حتى الآن في هذا العام الصغير، إلا أن وود أضافت إلى المراكز الثلاثة جميعها يوم الاثنين.

فيما يلي تفاصيل عن الأسهم الثلاث، بحسب تقرير لـ"ياهوو فاينانس" اطلعت عليه "العربية Business".

تسلا

ارتفع سعر سهم شركة "تسلا" بأكثر من الضعف في عام 2023. أما هذا العام، فقد كانت القصة مختلفة. تراجعت الشركة الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية في يناير بعد أن أعلنت عن نتائج مالية مخيبة للآمال خلال الربع الرابع. ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% فقط إلى 25.2 مليار دولار بينما انخفضت الأرباح المعدلة بنسبة 40% إلى 0.71 دولار للسهم.

لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نرى تباطؤ نمو مبيعات الشركة وأيضا الهوامش. أمضت شركة "تسلا" معظم العام الماضي في خفض أسعار السيارات الكهربائية في محاولة لزيادة الطلب بما يكفي لمواكبة إنتاجها المتزايد من السيارات الكهربائية. وقامت الشركة بخفض أسعار السيارات الخاصة بها حيث أصبح الطراز الأساسي X مؤهلاً الآن للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار.

في الواقع، لم يكن لدى "تسلا" أي مشكلة في بيع السيارات: فقد ارتفعت تسليمات الوحدات الجديدة بنسبة 20% في الربع الرابع. لقد كان الانخفاض الحاد في متوسط أسعار البيع على أساس سنوي - إلى جانب التحول المستمر بين المشترين إلى الموديلات 3 وY ذات الأسعار المنخفضة - هو الذي أدى إلى زيادة مخيبة للآمال بنسبة 3% في الأرباح.

بدأ السهم في الارتداد مرة أخرى في فبراير مع السوق الأوسع، لكنه انخفض مرة أخرى هذا الشهر بسبب المخاوف من أن الربع الحالي سيكون صعبا أيضا. مع تقديم "تسلا" عروض ترويجية قوية لمشتري مخزونها الحالي طالما أنهم سيحصلون على سياراتهم الكهربائية الجديدة بحلول نهاية مارس، هناك شعور متزايد بين الخبراء في السوق بأن أرقام الربع الأول ستكون ضعيفة. خفض توني ساكوناغي، محلل "برنشتاين"، السعر المستهدف لشركة "تسلا" من 150 دولارًا إلى 120 دولارًا يوم الثلاثاء، مما خفض بشكل حاد تقديراته للإنتاج للربع الحالي وعام 2024 بأكمله. كما توقع أرباح قدرها 2.22 دولارًا للسهم لعام 2025، وهو أقل بكثير من إجماع توقعات المحللين البالغ 3.67 دولارًا للسهم وأقل بكثير مما كسبته "تسلا" في عامي 2022 و2023.

لا تمانع وود في شراء أسهم انخفضت بنحو الثلث هذا العام. انتعشت شركة "تسلا" من عمليات البيع الحادة من قبل وتظل "تسلا" ثاني أكبر ملكية في جميع محافظ "Ark Invest".

روكو

"روكو"، وهي إحدى الشركات الأخرى في محفظة "Ark Invest"، تضاعفت أيضًا في العام الماضي. حاليًا، هو رابع أكبر استحواذات الصندوق. تعمل منصة البث المباشر القوية على زيادة مشاركتها وتوسيع نطاق جمهورها، ولكن القلق الآن هو أن زيادة المنافسة قد يعني احتمالية عدم عودة "روكو" إلى الربحية في وقت قريب.

يوجد الآن 80 مليون حساب نشط على نظام تشغيل "Roku"، بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي. ومع ذلك، فهي تواصل خسارة الأموال، حيث سجلت متوسط الإيرادات لكل مستخدم انخفاضًا متتابعًا مفاجئًا في الربع الرابع الذ يعتبر مخيب للآمال. لا يتوقع المحللون العودة إلى الربحية حتى عام 2027، لكن "روكو" طرحت مبادرات تعطي الأولوية للعودة إلى النتائج الإيجابية.

روبلوكس

"روبلوكس" هو عاشر أكبر الاستثمارات في محفظة "Ark". لم تتضاعف قيمة مطور منصة الألعاب عبر الإنترنت مثل "تسلا" و"روكو" العام الماضي، لكن مكاسبها بنسبة 61% في عام 2023 تجاوزت متوسط السوق الواسعة. لكنها تراجعت في عام 2024.

على عكس "تسلا" و"روكو"، ارتفعت أسهم "روبلوكس" بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع. وارتفعت الإيرادات والحجوزات بنسبة 30% و25% على التوالي خلال الربع. وكانت توجيهاتها الرئيسية لعام 2024 مشجعة أيضًا. ومع ذلك، فإن توقعات خسائرها آخذة في الاتساع.

وقد تعافى عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ الانخفاض الحاد في الربع الثاني من العام الماضي. إذا استمرت شعبية منصة الألعاب في النمو، فيمكن للمرء أن يتوقع أن الارتفاعات ستتبعها.