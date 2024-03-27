مجلس إدارة "سدافكو" يوصي بتوزيع 60% أرباحاً نقدية عن الربع الأخير من 2023
بواقع 6 ريالات للسهم
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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن فترة الربع الثالث والأخير (المنتهي في 31 ديسمبر 2023م) من السنة المالية القصيرة 2023م، بنسبة 60%.
وقالت الشركة في بيان إلى "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التوزيعات تبلغ 191.99 مليون ريال، موزعا على عدد 31.99 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 6 ريالات.
وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا.
وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع "لاحقاً".
جدير بالذكر أن صافي ربح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في عامها المالي 2023 (سنة مالية قصيرة) ارتفع بنسبة 47.23% إلى 324.98 مليون ريال، مقابل 220.73 مليون ريال في العام المقارن.
وذكرت الشركة، أنه نتيجة للتغير في السنة المالية من مارس إلى ديسمبر، فإن البيانات المالية لهذا العام هي للأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
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