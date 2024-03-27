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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على تسجيل وطرح أسهم 4 شركات في "نمو"

الشركات هى الليف العالمية للخدمات البيئية ومصنع بترول ناس وميرال للعيادات الطبية والعربية المتحدة للزجاج المسطح

دبي - العربية.نت
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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على تسجيل وطرح أسهم شركات (الليف العالمية للخدمات البيئية، ومصنع بترول ناس، وميرال للعيادات الطبية، والعربية المتحدة للزجاج المسطح) في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم الموافقة على طلب شركة "الليف العالمية للخدمات البيئية" تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهماً تمثل 30% من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وفي بيان منفصل، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "مصنع بترول ناس" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

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وفي سياق متصل، وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة "ميرال للعيادات الطبية" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وأعلنت هيئة السوق المالية في بيان منفصل، الموافقة على طلب الشركة "العربية المتحدة للزجاج المسطح" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وذكرت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وبينت أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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