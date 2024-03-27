"أسترا الصناعية" السعودية توصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون ريال

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أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 26 مارس الجاري للجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية على المساهمين عن السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء إن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه 200 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 80 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 2.5 ريال.

وستكون الأحقية في التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة، كما سيتم تحديد تاريخ التوزيع والإعلان عنه لاحقاً بعد إقرار توزيع الأرباح من الجمعية العامة.