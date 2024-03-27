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شعار شركة الموارد للقوى البشرية
شعار شركة الموارد للقوى البشرية
سوق السعودية

نمو أرباح "الموارد للقوى البشرية" السنوية إلى 89 مليون ريال.. وتوصية بتوزيع نقدي

حصة السهم من التوزيع تبلغ 1 ريال

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة الموارد للقوى البشرية بنسبة 16.82% في عام 2023 إلى نحو 88.77 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 75.99 مليون ريال في عام 2022.

وأعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2023م، بنسبة 10%.

وقالت الشركة في بيان إلى "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة التوزيعات 15 مليون ريال موزعا على عدد 15 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم 2 أبريل 2024م.

وذكرت أن تاريخ التوزيع يوم 17 أبريل 2024م.

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