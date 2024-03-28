بعد إطلاق "إنفيديا" للرقائق الجديدة.. "غولدمان ساكس" يتوقع استفادة هذه الأسهم الثلاثة

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في أعقاب إطلاق شركة "إنفيديا" لرقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة "بلاكويل"، يتوقع بنك "غولدمان ساكس" نموًا كبيرًا لرقائق الذاكرة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تعمل شرائح "إنفيديا" الجديدة "بلاكويل" والتي تعمل على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تتطلب أحدث شرائح الذاكرة من الجيل الثالث، والمعروفة أيضًا باسم الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM/HBM3E).

ويتوقع البنك الاستثماري أن يتوسع إجمالي سوق الـ"HBM" عشرة أضعاف إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 2.3 مليار دولار فقط في عام 2022.

ويرى بنك وول ستريت أن ثلاثة من كبار صانعي الذاكرة هم المستفيدون الرئيسيون من سوق المزدهر: "SK Hynix"، و"Samsung Electronics"، و"Micron". يتم تداول الأسهم الثلاثة في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.

يمكن للمستثمرين أيضًا الاستثمار في الأسهم الثلاثة من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. في حين أن صندوق الاستثمار المتداول "Invesco Next Gen Connectivity ETF" تحتفظ بجميع الأسهم الثلاثة بطريقة مركزة للغاية، ويخصص صندوق "WisdomTree" للذكاء الاصطناعي والابتكار أقل من 2% لكل منها.

يقول "غولدمان ساكس" إن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي كان يؤدي إلى زيادة شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي وزيادة كثافة شرائح الذاكرة لكل وحدة معالجة رسومات - الشريحة التي تشغل الذكاء الاصطناعي - ما دفعهم إلى رفع تقديراتهم.

وقال محللو بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة للعملاء في 22 مارس - بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية Business" - إن الثلاثة "سيستفيدون من النمو القوي في سوق "HBM" والعرض والطلب الضيق، حيث يؤدي ذلك إلى استمرار علاوة تسعير "HBM" الكبيرة ومن المحتمل أن يكون هناك تراكم لهوامش شركات الذاكرة".

كان المستثمرون حذرين بشأن سوق الذاكرة لأنظمة الذكاء الاصطناعي نظرًا لأن الموردين الثلاثة الرئيسيين من المقرر أن يقوموا بتوسيع القدرة التصنيعية وإضافة ضغط هبوطي على هوامش الربح.

ومع ذلك، يعتقد محللو "غولدمان ساكس" أن التحديات مثل الرقائق الأكبر حجمًا وانخفاض إنتاجية "HBM" مقارنة برقائق الذاكرة التقليدية من المرجح أن تبقي العرض محدودًا في المستقبل القريب.

"غولدمان ساكس" ليس الوحيد... حيث نصح محللو "سيتي" العملاء بالمثل في فبراير.

"على الرغم من مخاوف السوق بشأن زيادة المعروض المحتمل من "HBM" مع دخول جميع صانعي الرقائق الثلاثة إلى سوق "HBM3E"، فإننا نرى ضيقًا مستمرًا في العرض في "HBM3E" نظرًا لنمو الطلب من "إنفيديا" وعملاء الذكاء الاصطناعي الآخرين وسط نمو محدود في العرض بسبب انخفاض الإنتاجية وزيادة تعقيد تصنيع الذاكرة"، بحسب محلل "سيتي" بيتر لي في مذكرة للعملاء يوم 27 فبراير.

كما نقل "غولدمان ساكس" عن الموردين قولهم "إن سعة "HBM" الخاصة بهم لعام 2024 محجوزة بالكامل، في حين تم بالفعل تخصيص إمدادات 2025 للعملاء".

ومع ذلك، يتوقع البنك الاستثماري أن تحافظ شركة "SK Hynix" على ما يزيد عن 50% من حصة السوق على مدى السنوات القليلة المقبلة على الأقل، وذلك بفضل "العلاقة القوية بين العملاء وسلسلة التوريد" وتقنيتها، التي يُعتقد أنها تتمتع "بإنتاجية وعوائد أفضل مقارنة بـ حلول أقرانها."

وقال محللو "غولدمان ساكس" أيضًا إن شركة "سامسونغ" للإلكترونيات لديها "الفرصة للحصول على حصة سوقية على المدى المتوسط". في وقت سابق من هذا الشهر، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جانسن هوانغ خلال مؤتمر صحفي إلى أن شركته بصدد تأهيل أحدث شرائح "HBM3E" من "سامسونغ" لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها.

وفي الوقت نفسه، يمكن لشركة "ميكرون" أن تبدأ في التفوق على منافسيها في عام 2025 من خلال تضييق نطاق تركيزها على معيار "HBM3E"، وفقًا للبنك الاستثماري.