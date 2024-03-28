مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم الخميس، اعتماد مساهميها سياسة جديدة لتوزيع الأرباح إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 مليار درهم بواقع 10.2 فلس للسهم عن النصف الثاني من 2023.
وأضافت الشركة في بيان أنها نجحت في زيادة العائد الإجمالي للمساهمين بنسبة 90% منذ اكتتابها العام الأولي في أواخر 2017.
وأشارت الشركة إلى أن السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون درهم أو بنسبة لا تقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.
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