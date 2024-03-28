"ديوا" الإماراتية توزع 3.1 مليار درهم أرباحا نقدية عن النصف الثاني من 2023

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قالت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) اليوم الخميس إن مساهميها وافقوا خلال اجتماع الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم بواقع 6.2 فلس للسهم عن النصف الثاني من عام 2023.

وأوضحت في بيان إلى سوق دبي المالي أنه من المقرر سداد هذه التوزيعات في أبريل/ نيسان المقبل.

وأضافت أن الجمعية العمومية وافقت أيضا على تفويض مجلس إدارة الهيئة لدفع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم بواقع 6.2 فلس لكل سهم عن النصف الأول من العام الجاري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.