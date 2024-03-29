ستاندرد آند بورز يغلق مرتفعا في أقوى أداء بالربع الأول منذ 2019

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أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على مكاسب متواضعة يوم الخميس، لكنه يتجه لتسجيل أقوى أداء بالربع الأول منذ خمس سنوات في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أحدث دفعة بيانات اقتصادية، ويتطلعون لبيانات التضخم.
ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.81 نقطة أو ما يعادل 0.13% إلى 5255.30 نقطة عند الإغلاق، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 20.06 نقطة أو 0.12% إلى 16379.46 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.16 نقطة أو 0.09% إلى 39796.24 نقطة.
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