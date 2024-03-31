توقعات بوصول الفرنك السويسري إلى التعادل مع اليورو في 2024

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توقع بنك "أوف أميركا - Bank of America" تراجع الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى التعادل مع اليورو في الربع الثالث من 2024.

يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما دفع "Bank of America" إلى رسم مسار أكثر هبوطا للعملة.

وانخفض الفرنك بنحو 5% مقابل اليورو منذ بداية 2024، وكان الأسوأ أداء بين باقي العملات في مجموعة العشر.

يذكر أن آخر مرة وصل فيها الفرنك السويسري إلى مستوى التعادل مع اليورو كانت في مارس 2023.

فاجأ البنك الوطني السويسري السوق بقراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور.

"منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار". وقال البنك إنه وفقا للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.