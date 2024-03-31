توقعات بوصول الفرنك السويسري إلى التعادل مع اليورو في 2024

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
توقع بنك "أوف أميركا - Bank of America" تراجع الفرنك السويسري ليصل إلى مستوى التعادل مع اليورو في الربع الثالث من 2024.
يأتي ذلك بعد أن خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما دفع "Bank of America" إلى رسم مسار أكثر هبوطا للعملة.
وانخفض الفرنك بنحو 5% مقابل اليورو منذ بداية 2024، وكان الأسوأ أداء بين باقي العملات في مجموعة العشر.
يذكر أن آخر مرة وصل فيها الفرنك السويسري إلى مستوى التعادل مع اليورو كانت في مارس 2023.
فاجأ البنك الوطني السويسري السوق بقراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.5%، قائلا إن التضخم الوطني من المرجح أن يبقى أقل من 2% في المستقبل المنظور.
"منذ بضعة أشهر، عاد التضخم إلى ما دون 2%، وبالتالي فهو ضمن النطاق الذي يعادله البنك المركزي السويسري مع استقرار الأسعار". وقال البنك إنه وفقا للتوقعات الجديدة، فمن المرجح أن يظل التضخم في هذا النطاق خلال السنوات القليلة المقبلة.
-
ارتفاع أرباح "أجيليتي" الفصلية 2.3% إلى 26 مليون دينار كويتيتوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم الواحد عن 2023 شركات
-
"سيتي غروب" يخفض توصيته لأسهم التكنولوجيا والقطاع المالي في المحافظأوصى بزيادة وزن أسهم شركات القطاع الاستهلاكي أسواق المال
-
ارتفاع أرباح "العربية للتعهدات" السنوية 16%إلى 318.23 مليون ريالبسبب نمو الإيرادات واستمرار التحول الرقمي للأوجه الإعلانية شركات