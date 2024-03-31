سعر بيتكوين يتجه إلى 150 ألف دولار في 2024.. مدير صندوق تحوط يتوقع

1 دقيقة للقراءة

يتوقع مدير صندوق التحوط مارك يوسكو أن يتضاعف سعر عملة بيتكوين هذا العام إلى 150 ألف دولار.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة "Morgan Creek" لإدارة رأس المال - في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية Business" - أنه يجب على المستثمرين تخصيص ما لا يقل عن 1% إلى 3% من بيتكوين في محافظهم الاستثمارية. "البيتكوين هو الملك. إنه الرمز السائد. وقال إنه في شكل أفضل من الذهب".

ارتفعت عملة البيتكوين بحوالي 147% خلال العام الماضي. وقد تجاوز مستوى 73 ألف دولار في وقت سابق من شهر مارس. أنهى الأسبوع عند مستويات فوق 70 ألف بقليل.

وأضاف يوسكو: "أعتقد أنه يمكن أن يرتفع بمقدار 10 أضعاف من هنا بسهولة خلال العقد المقبل".

ويعتبر صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة، والتي تم إطلاقها في يناير، كمحرك صعودي رئيسي للعملة المشفرة. كما يتوقع يوسكو أن تؤدي عملية التنصيف المرتقبة إلى صدمة في العرض مما قد يؤدي إلى جولة أخرى من الرياح الداعمة الرئيسية للعملات المشفرة الرئيسية.

ومن المتوقع أن يتم التنصيف، الذي يخفض مكافأة تعدين بيتكوين إلى النصف للحد من العرض، في أواخر أبريل.

قال يوسكو: "تاريخيًا بعد حوالي تسعة أشهر من التنصيف، نشهد ذروة السعر قبل السوق الهابطة التالية".